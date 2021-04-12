Москалькова предложила выдать вид на жительство иностранцам, не выехавшим из РФ в пандемию

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила сразу выдавать вид на жительство без оформления разрешения на временное проживание (РВП) иностранцам, которые не смогли выехать из России из-за пандемии.

"Я бы внесла еще свое предложение, что те иностранные граждане и лица без гражданства, которые заехали в Россию на законных основаниях, но из-за пандемии не могли выехать, а фактически прибыли на территории России более года, им оформлять без РВП сразу же вид на жительство", - сказала омбудсмен журналистам в понедельник.

Она также отметила, что поддерживает разработку законопроекта, который позволит иностранцам и лицам без гражданства легализовать свое пребывание в стране, несмотря на имеющиеся нарушения. "Я поддерживаю инициативу [министра внутренних дел Владимира] Колокольцева по легализации трудовых мигрантов, которые вынужденно не могли собрать документы для того, чтобы продолжить легализацию, получить патент <...> получить своевременно вид на жительства", - сказала она.

Ранее сообщалось, что МВД России разрабатывает законопроект, который позволит иностранцам и лицам без гражданства легализовать свое пребывание в стране, несмотря на имеющиеся нарушения. Разработка проекта закона проводится в рамках масштабной работы по реформированию миграционного законодательства РФ в соответствии с реализацией Концепции государственной миграционной политики. Концепция законопроекта одобрена правительством.