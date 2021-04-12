Принцы Уильям и Гарри отметили чувство юмора своего деда герцога Эдинбургского

ЛОНДОН, 12 апреля. /ТАСС/. Принцы Ульям и Гарри отметили чувство юмора своего деда, супруга королевы Великобритании герцога Эдинбургского Филипа, признавшись, что им будет сильно не хватать его. Об этом говорится в заявлениях, опубликованных в понедельник внуками принца Филипа, умершего 9 апреля в возрасте 99 лет.

"Мой дед был выдающимся человеком и частью выдающегося поколения. Кэтрин [Миддлтон, супруга принца Ульяма] и я будем продолжать делать то, что он хотел бы, чтобы мы делали, и поддерживать королеву в предстоящие годы. Я буду скучать по моему дедушке, но я знаю, что он хотел бы, чтобы мы продолжали делать свою работу", - написал принц Ульям, занимающий третью строку в очереди наследования британской короны.

"Служение своей стране и Сообществу наций, своей жене и королеве, нашей семье определили жизнь длиной в век моего деда. Мне повезло, что меня направлял не только его пример, но и его постоянное присутствие в моей взрослой жизни в хорошие времена и в трудные дни, - добавил внук герцога Эдинбургского. - Я всегда буду благодарен [судьбе], что у моей супруги было много времени, чтобы узнать моего деда, и за то, он был так добр с ней. Я никогда не буду воспринимать как нечто само собой разумеющееся те особые воспоминания, которые навсегда останутся у моих детей об их прадеде, о том, как он приезжал забирать их в конной повозке, демонстрируя заразительную тягу к приключениям и чувства юмора!"

Принц Гарри вспоминает деда

Параллельно было опубликовано заявление принца Гарри. "Его запомнят как человека, который дольше всего был консортом при монархе, как отмеченного наградами военнослужащего, как принца и как герцога. Но для меня, как для многих из вас, кто потерял любимого человека, бабушку или дедушку в течение наполненного болью прошлого года, он был моим дедом: мастером делать барбекю, непревзойденным шутником и шалуном до самого конца", - говорится в заявлении герцога Сассекского.

"Дедушка, спасибо тебе за твою службу, за твою преданность бабушке, за то, что ты всегда был собой. Тебя всегда будет мучительно не хватать, тебя всегда будут помнить - в стране и мире. Ты всегда будешь занимать отдельное место в сердце Меган, Арчи и в моем, а также твоей будущей правнучки", - добавил принц Гарри, говорят от имени своей супруги американки Меган Маркл, беременной вторым ребенком, и сына Арчи.

О принце Филипе

Похороны принца Филипа пройдут 17 апреля. Из-за коронавирусных ограничений число участников похорон в Великобритании не может превышать 30 человек, и королевская семья не исключение. В церемонию пришлось внести коррективы - широкая публика не будет допущена на нее, а прощание пройдет исключительно на территории Виндзорского замка под Лондоном.

Британские СМИ передали, что принц Гарри вернулся в королевство из США, чтобы принять участие в похоронах деда. В Калифорнии принц Гарри, решивший в прошлом году отойти от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи, живет со своей супругой и сыном. Как ранее сообщил Букингемский дворец, Меган Маркл осталась в США по совету врачей.