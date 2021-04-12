ВОЗ призвала не злоупотреблять самостоятельными тестами на коронавирус

ЖЕНЕВА, 12 апреля. /ТАСС/. Самостоятельные тесты на коронавирус являются очень интересным продуктом, однако злоупотреблять ими не стоит. Такую точку зрения высказала в понедельник на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

"Самостоятельные тесты являются очень интересным инновационным продуктом, их легко использовать, это может сделать любой человек даже без подготовки, за пределами медицинского учреждения, - отметила специалист. - Однако тестирование ради тестирования не имеет смысла. Тестирование должно быть стратегическим и иметь привязку к возможным действиям в сфере здравоохранения".

"Также важно, чтобы они были надежными и качественными и чтобы их можно было легко использовать", - добавила ван Керкхове.