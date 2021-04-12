Участники молодежной площадки КЭФ предложили создать единую стратегию профориентирования

ТАСС, 12 апреля. Создание единой стратегии профориентирования, при разработке которой будет систематизирована информация о востребованных специальностях, позволит решить проблему профориентации выпускников школ. Работа над этим документом может быть проведена на специально организованной для нее площадке форума, заявил председатель молодежного совета Русского космического общества, лидер молодежной площадки "Цифровое образование" Денис Прудник в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ).

"Проблема современного мира в том, что ученики не понимают, кем они хотят стать. По текущим исследованиям Министерства просвещения Российской Федерации, 90% школьников 6-11 класса не понимают, кем они хотят стать. Решение по этой проблеме - это форум по выработке единой стратегии профориентирования. Если мы соберем всех крупных игроков рынка, объединим вместе и на форуме попросим выработать стратегию профориентирования, чтоб все примерно в одном ключе работали, то, наверное, в целом проблема профориентации несколько систематизирует", - сказал он на итоговом пленарном заседании молодежной площадки "Поколение-2030".

Помочь школьникам при выборе будущей специальности, по мнению Прудника, может организация виртуальных экскурсий, на которых они смогут узнать о том, какие профессии востребованы сейчас, на специалистов в каких сферах будет спрос в будущем и как работают люди на конкретных предприятиях. "Современные педагоги очень сильно заняты работой отчетной, бумажной и так далее, и по сути, они сами не понимают, какой существует рынок профессий сейчас. Из-за этого теряется механизм профориентации", - сказал он, предложив проводить аналогичные предприятия и для педагогов.

Обмен практиками и человеческий капитал

Председатель молодежного правительства Алтайского края, лидер молодежной площадки "Цифровой бизнес" Андрей Березовиков добавил, что нужно создавать не только условия для общения и совместной работы компаний и преподавателей, но и других сообществ, в которых люди будут обмениваться лучшими практиками. "Чем лучше будут налажено у нас межведомственное взаимодействие, чем лучше бизнес будет разговаривать на одном языке с госслужбой, тем больше будет эффективность нашей работы, эффективность внедрения цифровых технологий, и мы будем создавать большее количество компаний", - сказал он, отметив, что человеческий капитал является основным драйвером развития цифровой экономики, цифровых технологий.

Кроме того, именно жители российских городов должны принимать участие в развитии цифровой среды непосредственно влияя на принятие решений, касающихся развития населенных пунктов, считает заместитель председателя молодежного правительства республики Татарстан - советник по вопросам информатизации и связи, лидер молодежной площадки "Цифровой город" Марсель Гафаров.

"В ходе нашей аналитики мы посмотрели очень много вариантов приложений, информационных систем. По всей России существует очень много вариантов исполнения той же самой информационной системой, которая также учитывает мнение людей, которые проживают в городе, населенном пункте, но реализация совсем разная. В каких-то городах более крупных эта система выглядит так, что туда можно фотографировать и отправлять, в каких-то городах более опросный формат", - сказал он.

О форуме

Красноярский экономический форум проходит в гибридном офлайн- и онлайн-формате с 12 по 16 апреля. Его основная тема - "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером мероприятия.