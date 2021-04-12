Почти 1 тыс. добровольцев привлекут для борьбы с природными пожарами в Тверской области

ТАСС, 12 апреля. Власти Тверской области для тушения лесных и поверхностных пожаров в 2021 году привлекут свыше 900 добровольцев. При необходимости будут задействованы сотрудники и техника дорожных служб, лесопользователей и крупных компаний, сообщил в понедельник губернатор Игорь Руденя по итогам проверки готовности сил и средств региона к пожароопасному периоду.

"В регионе на высоком уровне обеспечена готовность к пожароопасному периоду. Основные задачи - это профилактика и информирование населения. При необходимости в тушении лесных и поверхностных пожаров будут задействованы силы и средства МЧС, министерства природных ресурсов, дорожных служб и других ведомств, а также лесопользователей и крупных компаний", - приводит пресс-служба слова Рудени.

Всего в 2021 году пожарную безопасность в Тверской области будут обеспечивать около 2 тыс. сотрудников различных ведомств и порядка 1 тыс. единиц техники. Кроме того, в регионе действует 201 добровольное пожарное формирование общей численностью более 900 человек, которых также при необходимости привлекут к тушению возгораний, отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, в регионе сформирована система подготовки к пожароопасному периоду, в частности, проводится обводнение торфяников, укрепляется материально-техническая база лесозащитного противопожарного центра "Тверьлес". Обстановки в лесах и на торфяных месторождениях контролируют с помощью авиапатрулирования, беспилотников, спутниковых систем, видеокамер на вышках сотовой связи. "Количество лесных пожаров за прошедшие пять лет в регионе сократилось в 8,5 раза - с 36, произошедших в 2016 году, до четырех в 2020-м. Число торфяных пожаров уменьшилось в три раза: с девяти в 2016 году до трех в 2020-м", - добавили в пресс-службе.

Крупные лесные и лесоторфяные пожары регистрировались в регионе в июле - августе 2014 года. Площадь некоторых из них, в частности, в Конаковском и Калининском районах, достигала 70 га. Тогда в области было зафиксировано 214 природных пожаров, пройденная огнем площадь превысила 4 тыс. га. В 2015 году число таких возгораний снизилось до 39, что почти в 5,5 раза меньше, чем годом ранее, в последующие годы возгорания были единичными, их ликвидировали в день обнаружения.