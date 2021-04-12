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Пандемия COVID-19

Власти Вены объявили о продлении жесткого карантина по 2 мая

Школы будут работать дистанционно по 25 апреля

ВЕНА, 12 апреля. /ТАСС/. Жесткий локдаун в федеральной земле Вена продлевается с 18 апреля по 2 мая из-за сложной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщил в понедельник бургомистр Вены Михаэль Людвиг.

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"Я хочу продлить меры безопасности для населения Вены по 2 мая", - сказал Людвиг на пресс-конференции в Вене. Школы будут работать дистанционно по 25 апреля, добавил он.

Четвертый жесткий карантин в трех восточных регионах Австрии - федеральных землях Вена, Нижняя Австрия и Бургенланд - был введен с 1 апреля по 18 апреля из-за загруженности реанимаций в местных больницах пациентами с COVID-19. В этих регионах закрылись объекты сферы услуг по уходу за телом, непродовольственные магазины, торговые центры.

В марте австрийское правительство объявило, что выход из карантина в Австрии с апреля будет происходить по регионам в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом из них. Так, на западе Австрии наблюдается стабильная обстановка с заболеваемостью, на востоке - сложная.

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АвстрияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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