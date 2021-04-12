{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин подписал указ о новых правилах назначения директора ФСО

На эту должность будут назначать после консультаций главы государства с Советом Федерации

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому директор Федеральной службы охраны (ФСО) РФ будет назначаться после консультаций главы государства с Советом Федерации. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"ФСО России возглавляет директор, назначаемый на должность президентом Российской Федерации после консультаций с Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации и освобождаемый от должности президентом Российской Федерации", - говорится в указе.

В ноябре 2020 года Путин подписал закон, предусматривающий проведение президентом консультаций с верхней палатой парламента при назначении руководителей Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки, а также вводит несколько ограничений для сотрудников этих спецслужб.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Пандемия COVID-19
Полеты в Турцию, единое расписание ЕГЭ. Главное о коронавирусе за 12 апреля
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Полеты в Турцию, единое расписание ЕГЭ.
Читать полностью