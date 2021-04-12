Полеты в Турцию и Танзанию. Главное о коронавирусе за 12 апреля

Россия
- Всего зафиксировано 4 649 710 случаев заражения, из них новых — 8320. За сутки умерли 277 человек (это минимальный показатель с 9 ноября), за весь период — 103 263.
- Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня. Также приостанавливается авиасообщение с Танзанией.
- ЕГЭ в 2021 году пройдет по единому расписанию. Исключений для регионов, где наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом, не будет, заявили в Рособрнадзоре.
- Кремль прокомментировал статью NYT об избыточной смертности в России в пандемию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что выбранные изданием критерии для сравнения неясны.
- В Тюмени закрыли первый в России обсерватор для пациентов с коронавирусом. Именно туда 5 февраля прошлого года доставили первых в стране больных COVID-19.
Москва
- Всего зафиксировано 1 050 149 случаев заражения, из них новых — 1833.
- В Москве началась вторая фаза испытаний препарата "Ковид-глобулин", созданного на основе плазмы крови переболевших коронавирусом. Участие в ней примут 156 пациентов.
Мир
- Всего зафиксировано более 135,8 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Армении граждане от 18 до 55 лет будут получать вакцину "Спутник V", а для людей старше 55 лет будут использовать вакцину AstraZeneca, заявили в Минздраве страны.
- В Чехии завершилось действие режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, он длился 188 дней.
- Индийский экспертный комитет одобрил заявку на экстренное использование в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщают в СМИ.
- Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что что итоги исследований "Спутника V" в республике говорят в его пользу.
- Агентство Bloomberg сообщает, что лишь более 5% жителей планеты полностью вакцинировались от COVID-19. А средний темп вакцинации в странах, по которым имеется статистика, составляет 17,9 млн доз в день.
- Мексиканские биологи открыли ген, который усугубляет течение коронавирусной инфекции. Ученые планируют проверить экспериментальные препараты, подавляющие его активность.