Суд оштрафовал главу "Альянса врачей" Васильеву за участие в акции возле ИК-2 в Покрове

ВЛАДИМИР, 12 апреля. /ТАСС/. Петушинский районный суд Владимирской области назначил штраф 180 тыс. рублей главе "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасии Васильевой за организацию массовой несогласованной акции возле ИК-2 в Покрове, где отбывает наказание Алексей Навальный. Об этом ТАСС в понедельник сообщил адвокат Михаил Арсеньев.

6 апреля сотрудники полиции доставили в отдел внутренних дел в Петушках Владимирской области девять человек, в том числе главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву, за нарушение общественного порядка у исправительной колонии №2 в Покрове во Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный. Рассмотрение дела в отношении активистки было назначено на 8 апреля, однако суд признал, что она не была надлежащим образом извещена о заседании, перенеся слушание на 12 апреля. Оба раза Васильева не явилась в суд.

"Петушинский районный суд Владимирской области только что оштрафовал главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву на 180 тыс. рублей за акцию у ИК-2 в Покрове 6 апреля", - сказал Арсеньев, добавив, что судья отказал в удовлетворении ходатайства о допуске прокурора и вызове свидетелей.

В отношении Васильевой в суд поступил административный материал по правонарушениям, предусмотренным ч. 3 ст. 20.2.2 КоАП ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка"). Ранее по этой же статье суд признал виновными пять участников несогласованной акции возле колонии в Покрове, троим из них был назначен административный арест на срок восемь суток, одна активистка получила девять суток административного ареста, еще одна активистка - 10 суток ареста.

Ранее суд поместил Анастасию Васильеву под домашний арест в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве. Позже Васильевой смягчили меру пресечения на запрет определенных действий. По делу назначена лингвистическая экспертиза.