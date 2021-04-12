Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в мире не стабилизировалась

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса в мире на данный момент не стабилизировалась, заявила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в Доме правительства.

"По состоянию на первую декаду апреля текущего года, если говорить о ситуации в мире, рост [заболеваемости COVID-19] наблюдается во многих странах Европейского Союза. Также на Африканском континенте, на американских континентах и в Азии, то есть стабилизации в мире пока не наблюдаем", - сказала она.

Попова добавила, что с момента открытия в РФ международного авиасообщения у 25 тыс. из 3 млн российских туристов, сдавших ПЦР-тест, был выявлен коронавирус. "Это составляет около 1% положительных тестов, и это достаточно высокие цифры", - отметила глава Роспотребнадзора.

Ситуация с коронавирусом в последнее время ухудшилась в 21 стране из тех, с которыми Россия открыла авиасообщение, сообщила Попова. "Если говорить о тех странах, с которыми у нас открыто авиасообщение, то из 30 таких стран в 21 за прошедшие три недели мы видим дестабилизацию ситуации определенную. Но самые высокие цифры заболеваемости зарегистрированы в Турецкой Республике", - сказала она.

Ранее Попова предупредила о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции в последнее время. По ее словам, "буквально за несколько недель" заболеваемость в стране увеличилась в 3,5-4 раза. Она также отметила, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию России из Турции.

Турция была одной из первых стран, с кем Россия возобновила авиасообщение. Оно было возобновлено с 1 августа 2020 года.