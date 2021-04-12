Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России стабильной

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса в России стабильна, но темпы снижения заболеваемости COVID-19 замедлились. Об этом в понедельник на брифинге сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В Российской Федерации благодаря системно проводимым мероприятиям ситуация стабилизируется, но хочу отметить, что темпы снижения заболеваемости замедлились. Последние три недели наблюдаем снижение не более чем на 1,5% от недели к неделе, притом что в апреле это снижение составляло 12% от недели к неделе. То есть темпы, безусловно, замедлились, мы практически стоим на месте", - сказала она.

"В течение последних четырех дней при сохраняющемся высоком охвате населения тестированием заболеваемость в РФ за неделю составляет 45 случаев на 100 тыс. населения", - добавила глава Роспотребнадзора.

Торопиться со снятием ограничений в РФ из-за коронавируса в сегодняшней ситуации не следует, заявила Попова. "Требования по сохранению ограничений на сегодняшний день являются обязательными. И торопиться со снятием ограничений в сегодняшней ситуации совершенно не следует", - сказала она.

Осложнение ситуации с в регионах

Ухудшение ситуации с новой коронавирусной инфекцией фиксируется в регионах России, где были приняты решения об отмене ограничений, осложнение в таких случаях неизбежно, сообщила Попова. "В течение двух недель после таких решений [отмены некоторых ограничений] мы отмечаем вновь после стабилизации, после снижения цифр, рост заболеваемости среди населения старшей возрастной группы, а также среди молодежи. В регионах, где снимают ограничения, осложнение ситуации на сегодняшний день, к сожалению, совершенно четко регистрируется, и оно неизбежно", - сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что в основном речь идет о снятии запрета на оказание услуг общественного питания в ночное время, а также ограничений для лиц пожилого возраста. "Снятие запрета на оказание услуг общественного питания с 23 [часов вечера] до 6 часов утра отмечено в 27 регионах страны и еще в 20 отмечено снятие ограничений для лиц старше 65 лет", - сказала он.

"Я также хотела бы отметить: требования по сохранению ограничений на сегодняшний день являются обязательными и торопиться со снятием ограничений в сегодняшней ситуации совершенно не следует", - заключила она.