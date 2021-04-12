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Пандемия COVID-19

Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России стабильной

Глава Роспотребнадзора считает, что торопиться со снятием ограничений не следует

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса в России стабильна, но темпы снижения заболеваемости COVID-19 замедлились. Об этом в понедельник на брифинге сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"В Российской Федерации благодаря системно проводимым мероприятиям ситуация стабилизируется, но хочу отметить, что темпы снижения заболеваемости замедлились. Последние три недели наблюдаем снижение не более чем на 1,5% от недели к неделе, притом что в апреле это снижение составляло 12% от недели к неделе. То есть темпы, безусловно, замедлились, мы практически стоим на месте", - сказала она.

"В течение последних четырех дней при сохраняющемся высоком охвате населения тестированием заболеваемость в РФ за неделю составляет 45 случаев на 100 тыс. населения", - добавила глава Роспотребнадзора.

Торопиться со снятием ограничений в РФ из-за коронавируса в сегодняшней ситуации не следует, заявила Попова. "Требования по сохранению ограничений на сегодняшний день являются обязательными. И торопиться со снятием ограничений в сегодняшней ситуации совершенно не следует", - сказала она.

Осложнение ситуации с в регионах

Ухудшение ситуации с новой коронавирусной инфекцией фиксируется в регионах России, где были приняты решения об отмене ограничений, осложнение в таких случаях неизбежно, сообщила Попова. "В течение двух недель после таких решений [отмены некоторых ограничений] мы отмечаем вновь после стабилизации, после снижения цифр, рост заболеваемости среди населения старшей возрастной группы, а также среди молодежи. В регионах, где снимают ограничения, осложнение ситуации на сегодняшний день, к сожалению, совершенно четко регистрируется, и оно неизбежно", - сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что в основном речь идет о снятии запрета на оказание услуг общественного питания в ночное время, а также ограничений для лиц пожилого возраста. "Снятие запрета на оказание услуг общественного питания с 23 [часов вечера] до 6 часов утра отмечено в 27 регионах страны и еще в 20 отмечено снятие ограничений для лиц старше 65 лет", - сказала он.

"Я также хотела бы отметить: требования по сохранению ограничений на сегодняшний день являются обязательными и торопиться со снятием ограничений в сегодняшней ситуации совершенно не следует", - заключила она.

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РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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