Число выявленных в РФ случаев заражения британским штаммом коронавируса возросло до 128

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Число выявленных в России случаев заражения британским штаммом коронавируса возросло до 128, южноафриканским - до 16. Об этом в понедельник на брифинге сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По состоянию на 9 апреля мы провели исследование более 9 тыс. образцов материала и выявили 193 мутировавших варианта. Это на сегодняшний день 128 случаев британского варианта, хочу отметить, что неделю назад был 101 случай, и преимущественно завозы из Турции и Танзании. Шестнадцать случаев южноафриканского варианта - это тоже Турция, Танзания, Южно-Африканская Республика", - сказала она.

Прогноз ситуации с коронавирусом на ближайшее полугодие будет зависеть в том числе от завоза мутировавших штаммов, заявила Попова.

"Прогноз ситуации на ближайшее время и ближайшее полугодие будет зависеть от завоза новых вариантов вируса из зарубежных стран, естественной эволюции возбудителя внутри страны и эффективности тех мер, которые мы принимаем для предотвращения передачи вируса от человека к человеку", - сказала она.