МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. На период с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию забронировали более 500 тыс. россиян, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"На период с 15 апреля по 31 мая, по нашим данным, туры в Турцию забронировали более 500 тыс. человек", - сказала Ломидзе. По данным аналитической службы АТОР, общее количество туристов, забронировавших туры в Турцию с заездами в период 15 апреля по 31 мая, составляло 533 200 человек.

В АТОР также сообщили, что общая стоимость забронированных россиянами туров в Турцию на период до 1 июня составляет 32 млрд рублей. "Общая стоимость забронированных туров на этот период составила €354,6 млн или 32 млрд рублей", - говорится в сообщении АТОР.

Помимо этого, россияне, по предварительным данным, забронировали на апрель-май 6-7 тыс. туров в Танзанию. "Цифры по Танзании еще обрабатываются. Оценочно, на апрель-май может быть забронировано туров на 6-7 тыс. туристов", - говорится в сообщении АТОР.