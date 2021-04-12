Суд частично удовлетворил иск Пригожина к Милову о защите чести и достоинства

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы в понедельник частично удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина к Владимиру Милову о защите чести и достоинства. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Люблинский районный суд частично удовлетворил иск Пригожина к Милову", - сказали в суде.

Ранее Пригожин обратился в суд с иском о защите чести и достоинства к Алексею Навальному и Милову, он требовал взыскать с каждого из них по 5 млн рублей. В ходе судебного разбирательства Пригожин отказался от исковых требований к Навальному.

Юристы Пригожина в течение последних месяцев 2020 года обратились с серией исков о защите чести и достоинства их доверителя к Навальному, Милову, журналисту Максиму Шевченко и нескольким изданиям.