Ростуризму поручили подготовить пакет мер поддержки туристов

"Что касается туроператоров, то мы дали поручение Ростуризму совместно с заинтересованными коллегами внести пакет мер по поддержке туристической отрасли, который поможет им исполнить свои обязательства перед туристами", - сказала она.

Голикова уточнила, что подразумеваются как финансовые, так и нефинансовые меры поддержки. "В самые сжатые сроки ждем соответствующих предложений", - добавила вице-премьер РФ.

Голикова также призвала россиян учитывать данные по заболеваемости ковидом при планировании поездок за границу на майские праздники. "Скоро праздники, все планируют отпускной сезон, и не только на территории Российской Федерации, но и за рубежом. Просьба ориентироваться на те данные, которые публикует Роспотребнадзор на своих информационных ресурсах по поводу эпидемиологической ситуации в странах", - сказала она.

В понедельник, 12 апреля, стало известно, что Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции. Помимо этого, с 15 апреля по 1 июня будет приостановлено авиасообщение между Россией и Танзанией.