Попова сообщила, что британский штамм коронавируса выявили во всех провинциях Турции

"Британский вариант вируса зарегистрирован и зафиксирован в каждой из 81 провинции страны", - сказала Попова в понедельник на брифинге. Глава Роспотребнадзора отметила, что три четверти выявляемых в Турции случаев заражения коронавирусом приходится на новые штаммы. Она добавила, что южноафриканский штамм коронавируса диагностирован у более чем 11 тыс. больных. Также обнаруживаются бразильские варианты коронавируса, калифорнийско-нью-йоркская мутация.

Попова подчеркнула, что почти 80% вернувшихся в Россию с коронавирусом за последнее время прилетели из Турции. "По данным санитарно-карантинного контроля, с момента открытия международного авиасообщения нами досмотрено в эпидемиологическом плане почти 3 млн лиц, вернувшихся из-за рубежа, и зарегистрировано 25 040 выявлений методом ПЦР нового коронавируса. Это составляет около 1% человек с положительными тестами, и это достаточно высокие цифры. И хочу сказать, из этого общего количества инфицированных почти 80% - это наши граждане, прибывшие из Турецкой республики", - указала Попова.

В понедельник, 12 апреля, стало известно, что Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции. Помимо этого, с 15 апреля по 1 июня будет приостановлено авиасообщение между Россией и Танзанией.