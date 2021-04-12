Направления соцсферы для применения нового формата госуслуг расширят к 2024 году

БЕХТЕЕВКА /Белгородская область/, 12 апреля. /ТАСС/. Перечень направлений для применения новых способов организации госуслуг в социальной сфере, в том числе государственных сертификатов планируется расширить к 2024 году, включив образование и культуру, сообщила в понедельник замдиректора департамента правового регулирования бюджетных отношений Минфина России Вероника Сергеева.

Закон о социальном заказе был принят в июле 2020 года. По нему новые способы организации государственных и муниципальных услуг можно задействовать при социальном обслуживании населения, санаторно-курортном лечении, оказании паллиативной медпомощи, развитии туризма, спортивной подготовке, содействии занятости населения. В перечень из 16 регионов, где до 1 января 2025 года апробируют новый механизм, вошла Белгородская область.

"К 2024 году мы рассчитываем, что расширится социальная сфера, на которую распространяется закон [о социальных заказах]. Не попало в сферу действия закона образование, прежде всего, дополнительные программы образования детей и взрослых, культура", - сказала Сергеева в ходе заседания в Белгородской области рабочей группы по вопросу апробации механизмов закона о соцзаказе.

Расширение направлений, планируется параллельно с вовлечением НКО и предпринимательского сообщества в реализацию закона о социальных заказах.

"Возможность участия в оказании государственных услуг или в реализации государственных гарантий должна быть не только у государственного сектора, но и у негосударственного", - добавила Сергеева.

Как отметила замгубернатора Белгородской области Наталия Зубарева, для апробации в Белгородской области в 2022 году выбрали такие соцуслуги как паллиативная медицинская помощь и социальное обслуживание на дому. Услуги будут предоставлять по социальному сертификату. Для эффективного внедрения новых способов организации госуслуг в социальной сфере в регионе в 2021 году проведут масштабное социологическое исследование.