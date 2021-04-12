Что известно о приостановке авиасообщения с Турцией

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об​​ ограничении регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции. Также приостанавливается авиасообщение с Танзанией.

Ограничения будут действовать с 15 апреля до 1 июня.

Сообщение с Турцией ограничат двумя регулярными рейсами в неделю между Москвой и Стамбулом на взаимной основе. Кроме того, можно будет вывозить туристов, которые уже находятся в Турции, и выполнять рейсы, необходимые для строительства АЭС "Аккую".

Россияне, которые уже находятся в Турции, смогут продолжить отдых и вернуться чартерным рейсом. В Российском союзе туриндустрии оценивают их количество в несколько десятков тысяч человек.

Ростуризм предлагает субсидировать туроператорам вывозные рейсы из Турции и Танзании.

Почти 80% вернувшихся в Россию с коронавирусом за последнее время прилетели из Турции, особое беспокойство вызывает распространение в республике так называемых новых штаммов - британского, южноафриканского и так далее. На них в последнее время приходится 75% выявляемых в Турции случаев заражения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в последние недели положение ухудшилось в 21 из 30 стран, с которыми до этого было открыто авиасообщение, ситуация в мире в целом до сих пор не стабилизировалась.

Российским туроператорам рекомендовано приостановить деятельность по продаже туров.

По словам Голиковой, туристам, купившим путевку в Турцию или Танзанию с вылетом до 1 июня, рекомендовано поменять направление или же перенести даты путешествия по согласованию с туроператорами.

По данным АТОР, на период с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию забронировали более 500 тыс. россиян. Их общая стоимость составляет 32 млрд рублей. Спрос на Танзанию у российских туристов заметно ниже - на апрель и май забронировано только 6-7 тыс. туров.

Ростуризм уже разработал меры поддержки туроператоров в связи с новыми ограничениями. В частности, он предлагает временно отменить взносы туроператоров в резервный фонд, сократить и отсрочить взносы в другие фонды "Турпомощи", а также субсидировать туроператорам вывозные рейсы из Турции и Танзании.

Авиасообщение будет возобновлено в том случае, если ситуация с коронавирусом стабилизируется, отметила Голикова.

О приостановке рейсов в Турцию заявила авиакомпания S7 Airlines.

"Уральские авиалинии" готовы вернуть пассажирам деньги за билеты на рейсы в Турцию.