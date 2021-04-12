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Попова сообщила, что из Танзании в 2021 году завезли два случая малярии с тяжелым течением

Глава Роспотребнадзора также отметила, что в этой стране не стабильна ситуация с коронавирусом

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Два случая малярии с тяжелым течением завезли в Россию из Танзании в 2021 году. Об этом заявила в понедельник на брифинге в доме правительства глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ситуация на территории Танзании не стабильна в части коронавируса, но вместе с тем <...> только в 2020 году, когда миграция была достаточно ограничена, из Танзании в Российскую Федерацию завезли 11 случаев малярии. Уже за начало этого года было завезено еще два случая с тяжелым течением", - сказала она.

Попова подчеркнула, что решение о приостановка авиасообщения между Россией и Танзанией прежде всего было предпринято для сохранения здоровья россиян.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что авиасообщение между Россией и Танзанией будет приостановлено с 15 апреля по 1 июня.

Теги
ТанзанияРоссияПопова, Анна Юрьевна
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