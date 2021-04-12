Лучшими учителями года в Москве признали педагогов школы им. Капцовых

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Итоги конкурса "Учителя года Москвы" подвели в Москве. Первым из 6 команд финалистов стал коллектив школы №1520 имени Капцовых, а абсолютным победителем из более 700 подавших заявки педагогов выбран учитель физики этой же школы Артем Барат. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин

"Подвели итоги конкурса "Учителя года Москвы". <...> Первым стал коллектив школы №1520 имени Капцовых. Учитель физики Артем Барат признан абсолютным победителем и будет представлять Москву на конкурсе "Учитель года России-2021", - написал Собянин.

Он уточнил, что конкурсу более 30 лет, но в формате командного испытания он проводится второй раз. Заявки в этом году подали более 700 педагогов. Лучших выбирали из 6 команд финалистов.

"Поздравляю всех участников! Спасибо за ваш талант, творческий подход к работе, доброту и любовь к детям", - заключил мэр.