Турпоток в Крым в мае может сравняться с летним из-за ограничения полетов в Турцию

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апреля. /ТАСС/. Число туристов в Крыму в мае из-за ограничений на перелеты в Турцию может достичь показателей, которые обычно характерны для лета, сообщил ТАСС в понедельник глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский.

В понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня для профилактики завоза коронавирусной инфекции. Российским туроператорам рекомендуется приостановить продажу туров в эту страну в указанный период.

"В апреле турпоток с летним, наверное, не сравняется. Но можно предположить, что майский сравняется с июньским", - сказал Зелинский. Ранее он сообщал, что уже в начале апреля некоторые гостиницы были полностью забронированы на май, в некоторых отелях и санаториях загрузка на пиковые месяцы - июль и август - достигала 90%.

Собеседник агентства отметил, что до конца июня опасений, что инфраструктура Крыма окажется перегружена из-за рекордного числа гостей, нет. Однако сложности, по его мнению, могут возникнуть во второй половине лета, и "Крыму нужно постараться, чтобы эту нагрузку выдержать". При этом, считает он, в этом сезоне, как и годом ранее, загрузка отелей будет распределена: туристы, как ожидается, будут посещать Крым не только летом, но и в межсезонье.

"Турпоток и сейчас немаленький - многие зарубежные направления закрыты, а инфраструктура Крыма работает в полноценном объеме: музеи, рестораны, санатории. Тут очень важный момент: раньше наши инвесторы не спешили вкладывать в отели и здравницы Крыма, считалось, что короткий сезон, недостаточно транспортной логистики. Сейчас с транспортной логистикой вопросы решены. И второй подряд сезон [длится] круглый год - возможно, это побудит инвесторов вкладывать деньги", - выразил надежду эксперт.

Зелинский добавил, что из-за повышенного спроса, скорее всего, вырастут и цены на отдых. Однако, по его мнению, благодаря этому отельеры смогут накопить средства на обновление, реновацию или модернизацию объектов - раньше им часто не хватало заработанных за сезон денег на такие проекты.