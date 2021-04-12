{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: турсектор Турции понесет серьезные убытки после ограничения авиасообщения с РФ

12 апреля стало известно, что Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня

АНКАРА, 12 апреля. /ТАСС/. Туристический сектор Турции понесет колоссальные убытки в связи с решением России об ограничении авиасообщения с республикой с 15 апреля до 1 июня. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в туристической отрасли Турции на просьбу прокомментировать принятое решение.

На эту тему
Что известно о приостановке авиасообщения с Турцией
Что известно о приостановке авиасообщения с Турцией

"Сейчас тяжело оценить убытки, так как нужно понять, какими именно будут введенные ограничения. Но уже сейчас можно предположить, что туристический сектор Турции понесет серьезные потери", - сказал собеседник агентства.

В понедельник, 12 апреля, стало известно, что Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции. Помимо этого, с 15 апреля по 1 июня будет приостановлено авиасообщение между Россией и Танзанией.

Турция была одной из первых стран, с кем Россия возобновила авиасообщение. Оно было возобновлено с 1 августа 2020 года.

Теги
ТурцияРоссия
В Бразилии построят новую статую Христа
Она будет на 5 м выше монумента Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро
Читать полностью