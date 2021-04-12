Источник: турсектор Турции понесет серьезные убытки после ограничения авиасообщения с РФ

АНКАРА, 12 апреля. /ТАСС/. Туристический сектор Турции понесет колоссальные убытки в связи с решением России об ограничении авиасообщения с республикой с 15 апреля до 1 июня. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в туристической отрасли Турции на просьбу прокомментировать принятое решение.

"Сейчас тяжело оценить убытки, так как нужно понять, какими именно будут введенные ограничения. Но уже сейчас можно предположить, что туристический сектор Турции понесет серьезные потери", - сказал собеседник агентства.

В понедельник, 12 апреля, стало известно, что Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции. Помимо этого, с 15 апреля по 1 июня будет приостановлено авиасообщение между Россией и Танзанией.

Турция была одной из первых стран, с кем Россия возобновила авиасообщение. Оно было возобновлено с 1 августа 2020 года.