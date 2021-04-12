В Бразилии построят новую статую Христа

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 апреля. /ТАСС/. Статуя Христа-Заступника, строительство которой ведется в городе Энкантаду, штат Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии, будет на 5 м выше монумента Христа-Искупителя на горе Корковадо в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает газета Globo.

Монумент, возведение которого началось еще в 2019 году в минувшие выходные чуть не стал предметом раздора префектов двух городов - Эдуардо Паэса из Рио-де-Жанейро и Жонаса Калви из Энкантаду - после шутливого комментария первого из них. "Построить статую размером побольше не так сложно. Совсем другой дело - такой вид", - написал Паэс в своем Instagram. Он сопроводил публикацию панорамным снимком Рио-де-Жанейро, вместившим почти все визитные карточки мегаполиса: на кадре, снятом с воздуха, запечатлен возвышающийся над южной частью города монумент, знаменитый мыс Сахарная голова, залив Гуанабара, городской лес Тижука и кромка пляжа Копакабана, выходящего на океан.

Калви не стал спорить с коллегой, подтвердив, что красоты Рио-де-Жанейро известны на весь мир. Заодно он воспользовался случаем, чтобы пригласить туристов познакомиться также с живописными ландшафтами долины Такуари, в которой расположен его городок с населением около 23 тыс. человек. Паэс в ответ сказал, что с удовольствием посетит запланированную на август 2021 церемонию открытия нового монумента, возводимого на деньги частных меценатов. "Мы конечно ожидали, что наш Христос получит известность, но не ожидали, что так скоро", - сказал мэр провинциального Энкантаду в интервью местной радиостанции Indepentente.

Статуи Христа в Бразилии

Статяуя Христа-Искупителя на горе Корковадо является самой известной, но не единственной в Бразилии. Первый камень в ее основании был заложен в 1922 году в ознаменование столетия независимости крупнейшего южноамериканского государства. Через четыре года начались работы по возведению монумента по проекту инженера Эйтора да Силвы Косты, завершившиеся в 1931 году. Автором 30-метровой скульптуры из талькохлорита, установленной на восьмиметровом пьедестале считается французский скульптор Поль Ландовски, хотя далеко не все с этим не согласны, вспоминая вклад да Силвы Косты. В 2007 году статуя была выбрана одним из Новых семи чудес света, в 2012 как часть ландшафта Рио-де-Жанейро она включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Монумент, являющийся одним из символов не только Рио-де-Жанейро, но и всей Бразилии, между тем не является самой высокой статуей Христа в Бразилии. Так с 2011 года над городом Элой-Мендес в штате Минас-Жерайс возвышается скульптура Мессии высотой 31,5 м, установленная на восьмиметровом постаменте. Памятники менее скромных габаритов можно встретить в разных уголках по всей стране.

Монумент в Энкантаду вместе с пьедесталом имеет высоту 43 м, размах рук Христа - 36 м. На данный момент каркас будущей статуи закрыт строительными лесами, из которого видны голова и руки Спасителя.