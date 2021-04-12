Суд взыскал 350 тыс. рублей по иску Пригожина к Милову

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы в понедельник взыскал 350 тыс. рублей по иску Евгения Пригожина к Владимиру Милову о защите чести и достоинства. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом удовлетворены следующие требования: признать сведения несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, а также взыскать с ответчика в пользу истца в счет компенсации морального вреда 350 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства.

ТАСС ранее сообщал о частичном удовлетворении исковых требований без указания суммы компенсации.

Пригожин обратился в суд с иском о защите чести и достоинства к Навальному и Милову и требованием взыскать с каждого из них по 5 млн рублей. В ходе судебного разбирательства Пригожин отказался от исковых требований к Навальному.

Юристы Пригожина в течение последних месяцев 2020 года обратились с серией исков о защите чести и достоинства их доверителя к Навальному, Милову, журналисту Максиму Шевченко и ряду изданий.