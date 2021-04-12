Кубань готова принять туристов, планировавших отдых в Турции

КРАСНОДАР, 12 апреля. /ТАСС/. Курорты Краснодарского края готовы к приему туристов, планировавших отдых в Турции, на фоне ограничения авиасообщения со страной, будут приняты необходимые антиковидные меры, сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В понедельник стало известно, что Россия с 15 апреля до 1 июня ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией.

"Сейчас все наши курортные территории готовятся к высокому сезону. В этом году он стартует уже 1 мая. Мы готовы принимать гостей со всей страны, в том числе тех, кто планировал отдых в Турции. Будем по-прежнему контролировать соблюдение всех антиковидных требований со стороны отелей и гостиниц, объектов потребсферы. И просим туристов отнестись с пониманием к этой ситуации", - сказал глава региона.