Турция ожидает прибытия делегации из РФ, которая оценит обстановку с COVID-19 в стране

АНКАРА, 12 апреля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил в понедельник, что в республику может приехать российская делегация, которая оценит обстановку с коронавирусом в туристических регионах страны. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Анкаре.

"Мы в контакте с моим российским коллегой. Делегация из России приедет оценить те [туристические] регионы, где введена практика сертификации (здорового туризма - прим. ТАСС). После этого их подход [может] измениться", - сказал он.

Турция сейчас переживает самый тяжелый период пандемии коронавируса, отметил глава Минздрава.

Он сообщил, что не менее 80% населения Турции живут в городах с очень высоким риском заражения.

85% новых случаев заражения коронавирусом в Турции приходится на британский штамм, подчеркнул Коджа.