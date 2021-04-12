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Пандемия COVID-19
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Турция ожидает прибытия делегации из РФ, которая оценит обстановку с COVID-19 в стране

В республике заявили, что сейчас переживают самый тяжелый период пандемии

АНКАРА, 12 апреля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил в понедельник, что в республику может приехать российская делегация, которая оценит обстановку с коронавирусом в туристических регионах страны. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Анкаре.

"Мы в контакте с моим российским коллегой. Делегация из России приедет оценить те [туристические] регионы, где введена практика сертификации (здорового туризма - прим. ТАСС). После этого их подход [может] измениться", - сказал он.

Турция сейчас переживает самый тяжелый период пандемии коронавируса, отметил глава Минздрава.

Он сообщил, что не менее 80% населения Турции живут в городах с очень высоким риском заражения.

85% новых случаев заражения коронавирусом в Турции приходится на британский штамм, подчеркнул Коджа.

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