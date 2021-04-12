Нью-Йорк отменил требование для прибывающих из-за рубежа соблюдать карантин

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /ТАСС/. Прибывающим в штат Нью-Йорк из-за рубежа больше не нужно в обязательном порядке соблюдать десятидневный карантин. Об этом сообщается в обновленной версии рекомендаций по профилактике коронавируса, опубликованной в понедельник департаментом здравоохранения штата.

Соблюдение прибывшими из-за рубежа лицами десятидневного карантина в новой редакции правил носит рекомендательный, а не обязательный характер. Путешественникам также рекомендуется сдать тест на инфекцию через три дня после прибытия, однако опять же речь идет о рекомендации, а не об обязательном к исполнению требовании.

Для поездки в Нью-Йорк также понадобится отрицательный тест на коронавирус, который необходимо показать представителю авиакомпании при регистрации на рейс. По прибытии же в Нью-Йорк необходимо заполнить специальную форму для департамента здравоохранения штата, в котором путешественник должен сообщить, сдавал ли он тест на коронавирус и не заражался ли коронавирусной инфекцией ранее.

Прежде все прибывающие из-за рубежа в Нью-Йорк должны были в обязательном порядке и под угрозой крупного штрафа соблюдать карантин в течение 10 дней. Этот срок мог быть сокращен, если путешественник на третий-четвертый день после прибытия сдавал тест на коронавирус. После поучения отрицательного результата он мог завершить карантин.

Нью-Йорк остается единственным пунктом, напрямую связывающим США и Россию. Рейсы из Москвы в Нью-Йорк и обратно выполняются четыре раза в неделю.