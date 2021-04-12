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Пандемия COVID-19

Эксперт заявил, что все повторные заражения коронавирусом вызваны его штаммами

Член-корреспондент РАН Александр Горелов напомнил, что вакцины эффективны против штаммов и могут быть модифицированы в случае изменения состава мутаций

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Повторные заболевания ковидом происходят из-за заражения штаммами коронавируса, а не его первоначальной версией. Об этом заявил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Новые свойства (штаммов коронавируса - прим. ТАСС), а именно поражение большего числа людей, будут способствовать тому, что распространение инфекции увеличится. <…> Повторная коронавирусная инфекция обусловлена, бесспорно, другим штаммом", - сказал он.

Горелов напомнил, что вакцины от ковида эффективны против штаммов и могут быть модифицированы в случае изменения состава мутаций. На создание вакцины от новых штаммов коронавируса, по его словам, потребуется не более двух месяцев.

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Пандемия COVID-19
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