Эксперт заявил, что все повторные заражения коронавирусом вызваны его штаммами

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Повторные заболевания ковидом происходят из-за заражения штаммами коронавируса, а не его первоначальной версией. Об этом заявил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Новые свойства (штаммов коронавируса - прим. ТАСС), а именно поражение большего числа людей, будут способствовать тому, что распространение инфекции увеличится. <…> Повторная коронавирусная инфекция обусловлена, бесспорно, другим штаммом", - сказал он.

Горелов напомнил, что вакцины от ковида эффективны против штаммов и могут быть модифицированы в случае изменения состава мутаций. На создание вакцины от новых штаммов коронавируса, по его словам, потребуется не более двух месяцев.