Курорты Юга России готовы принять россиян вместо Турции, обеспечив сервис и безопасность

ТАСС, 13 апреля. Курорты Крыма и Краснодарского края готовы принять планировавших отдых в Турции туристов. Емкости инфраструктуры хватит, чтобы обеспечить гостям комфортный и безопасный отдых даже при существенном увеличении турпотока, при этом возможно некоторое повышение цен, сообщили ТАСС представители властей и эксперты отрасли.

В понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции. Российским туроператорам рекомендуется приостановить продажу туров в эту страну в указанный период.

"Мы к этому готовились, было совершенно понятно, что Турция находится в теснейшем взаимодействии с Европой, видели какая там ситуация с пандемией. Считаю, что наши власти приняли правильное решение в защиту своих граждан, в противном случае... мы столкнулись бы с ростом заболеваемости. Если отдыхающие, которые ездили в Турцию, приедут сюда, их есть где принять. За последние годы построено огромное количество отелей, целый ряд сетевых компаний", - сказал ТАСС глава комитета заксобрания Краснодарского края по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Александр Джеус.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что в регионе темпы распространения коронавируса снижаются, власти рассчитывают, что эта тенденция сохранится. За прошлый год, когда ситуация с пандемией была более острой, предприятия туристической отрасли научились работать с усиленными санитарными требованиями. Только на майские праздники регион ждет около 500 тыс. гостей и готов принять больше туристов, в том числе не попавших на отдых в Турцию.

Как сообщил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Республики Крым Алексей Черняк, не попавшие на турецкие курорты туристы еще могут забронировать место в крымских отелях или пройти курс лечения в санаториях, однако путевки в некоторые города уже раскуплены практически на 100%.

"Ялта на майские праздники и так практически вся продана, поэтому мы вряд ли увидим большое увеличение количества туристов - у нас и так все ожидания оправдываются в части высокого сезона", - сказала ТАСС мэр Ялты Янина Павленко, отметив, что высокая загрузка уже обеспечена и на летние месяцы.

О безопасности

Отели Крыма и Кубани готовы принять дополнительных гостей, несмотря на высокую загрузку (в частности, в сочинском санатории "Металлург" заявили, что уже заканчиваются номера на октябрь). Людмила Ермакова, директор госпредприятия "Солнечная Таврика", управляющего несколькими санаториями и пансионатом в Евпатории и Феодосии, рассказала, что места на май еще есть, гостей здесь ждут и готовы обеспечить им не только комфортный, но и безопасный отдых.

"С безопасностью у нас проблем нет. Рекомендации Роспотребнадзора соблюдаются, в закрытых помещениях мы мероприятия не проводим, в столовой рекомендуется обеспечить полутораметровую дистанцию - помещение у нас большое. Все постоянные сотрудники вакцинированы, а кто приходит на сезон, сдает тест на коронавирус", - рассказала Ермакова.

При этом, отмечают в Крыму, на полуострове доступен не только пляжный отдых. "Такого санаторно-курортного комплекса нет ни в Турции, ни в Египте: у нас есть лечение, несколько десятков объектов делают постковидную реабилитацию. У нас 17 тыс. объектов показа: архитектурных, природных, музеев, заповедников, на земле, на воде, под водой, винодельческие предприятия, гастрономические туры, фермерские хозяйства", - отметил крымский депутат Черняк.

Гендиректор туроператора "Алеан" Илья Уманский считает, что часть туристов, не попавших в Турцию, может вовсе отказаться от поездок в апреле и мае, некоторые могут поехать в другие российские регионы. "В частности, речь идет о Мурманской области, Калининградской области, Башкирии, Дагестане, Северной Осетии - это направления, которые сейчас возглавляют топ самых растущих направлений в России", - пояснил он.

О возможном росте цен

Исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков уверен, что Крым и Краснодарский край в этом сезоне побьют рекорды по числу туристов.

"Цены скорректированы с учетом того, что повысились цены и на продукты питания, и на энергоносители. Мы прогнозируем в том числе повышение цен в туристическом бизнесе, но оно не будет критичным. Мы мониторили средний сегмент, он остается примерно в том же диапазоне, спрос растет на размещение в четырех-пяти-звездочных отелях, наверное, там цена будет чуть выше", - рассказал о ситуации на Кубани депутат Джеус.

По оценкам главы регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе, Бориса Зелинского, число гостей в мае из-за ситуации с Турцией может достичь показателей, которые обычно фиксируются на месяц позже - в июне. Высокий рост турпотока может спровоцировать и некоторый рост цен.

Гендиректор российского туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин сомневается, что не попавшие в Турцию туристы дадут существенный прирост к турпотоку на черноморские курорты России. "Мы оцениваем поток в Турцию в апреле на уровне 25-30 тыс. человек, в мае это могло бы быть 50-60 тыс. в неделю. Цифры большие, но для российского рынка это вообще ничто. Летом Крым принимает 60-70 тыс. туристов не в неделю, а каждый день", - пояснил он.

При этом, по данным Ромашкина, места в отелях высокого класса уже раскуплены на май, но еще остаются на лето, соответственно, роста цен надо ожидать после 1 июня, если полеты за рубеж будут ограничены. Его прогноз разделяет директор сочинского санатория "Знание" Дмитрий Богданов: "Из рекомендаций потенциальным туристам - прямо сейчас с небольшой предоплатой забронировать хорошие места через своих турагентов. Ближе к лету все еще подорожает.".