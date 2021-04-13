В Ереване начинается вакцинация населения от коронавируса препаратом AstraZeneca

ЕРЕВАН, 13 апреля. /ТАСС/. Минздрав Армении начинает во вторник кампанию по вакцинации граждан старше 55 лет с хроническими заболеваниями и медработников препаратом компании AstraZeneca. В первый день получить вакцину смогут жители Еревана, а с 14 апреля - во всех остальных областях и городах страны.

Как сообщила журналистам глава Минздрава Анаит Аванесян, через один-два дня в республике начнут делать прививки и российским препаратом "Спутник V", 15 тыс. доз которого недавно прибыли в страну. Им будут прививать медработников, людей с хроническими заболеваниями, сотрудников и жителей социальных учреждений в возрасте от 18 до 55 лет. По словам министра, всего власти Армении планируют вакцинировать до 700 тыс. человек (около 24% населения).

Первая партия из 24 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибыла в Армению в рамках программы COVAX 28 марта. Первая партия из 15 тыс. доз российского "Спутник V" была доставлена в Армению 8 апреля. Премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил, что Ереван нуждается в поставке примерно миллиона доз этого препарата.

Ранее Россия уже отправляла в Армению небольшую партию вакцины, что позволило 11 марта начать прививать медработников, задействованных в борьбе с коронавирусом. По последним данным, прививки сделали уже 600 человек.

Между тем ситуация с распространением коронавируса в республике продолжает оставаться напряженной. Ежедневно фиксируется по несколько сотен новых случаев инфицирования, а нередко суточный прирост превышает 1 тыс. По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в Армении достигло 203 327 (примерно 7% населения), от вызванных инфекцией осложнений умерли 3 753 человека.

С 11 сентября 2020 года в Армении введен карантин. В стране действует масочный режим, при этом работают все организации, торговые центры и рестораны, а также общественный транспорт. В середине марта Пашинян призвал сограждан строже соблюдать противоэпидемические меры.