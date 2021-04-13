"ВКонтакте" подтвердила блокировку страницы ФСИН в соцсети

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Администрация "ВКонтакте" подтвердила блокировку официальной страницы Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) в соцсети. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "ВКонтакте".

"Возникли опасения, что доступ к руководству сообществом имеют люди, которые уже не являются представителями ФСИН. Обезопасили сообщество на время выяснения всех нюансов. Как только оно будет у официальных лиц, восстановим его", - прокомментировали в пресс-службе "ВКонтакте".

Ранее Telegram-канал Mash сообщал о блокировке страницы ФСИН в "ВКонтакте" после объявления на ней о сборе пожертвований для администраторов сообщества.