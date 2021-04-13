"Известия": возрастной порог для обучения на бюджетных местах предложили увеличить

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев подготовил законопроект об увеличении до 35 лет возраста, дающего право поступать на бюджетные места в вузах. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на законопроект.

"В настоящее время ФЗ "Об образовании в РФ" установлено, что высшее образование финансируется из федерального бюджета из расчета не менее чем 800 студентов на каждые 10 тыс. человек в возрасте от 17 до 30 лет. Вместе с тем, согласно федеральному закону "О молодежной политике в РФ", определено, что к категории "молодежь" относятся лица от 14 до 35 лет включительно", - приводят "Известия" текст пояснительной записки.

Как сообщил изданию автор законопроекта Максим Зайцев, необходимо создать 1 млн новых бюджетных мест из расчета, используемого в действующем законе "Об образовании в РФ". "Мы приняли закон об увеличении возраста молодежи до 35 лет. Однако эта норма не была заложена и просчитана в законе "Об образовании в РФ", хотя количество бюджетных мест в соответствии с новыми нормами должно быть увеличено", - отметил он.

В экономическом обосновании к законопроекту уточняется, что на обеспечение образования еще 1 млн студентов потребуется более 100 млрд рублей.

В "Справедливой России", ЛДПР и КПРФ инициативу поддержали. В "Единой России" сообщили, что законопроект будет изучен после его внесения в Госдуму.

По данным издания, законопроект будет внесен в Госдуму 13 апреля.

Молодежь до 35

В конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о молодежной политике в РФ, который в том числе повышает возраст молодежи с 30 лет до 35 лет включительно. Благодаря этому больше граждан смогут воспользоваться мерами господдержки, предусмотренными для молодежи.