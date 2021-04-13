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Пандемия COVID-19

В МИД заявили, что Россия стремится обеспечить своими вакцинами заинтересованные страны

По словам замминистра иностранных дел РФ Александра Панкина, Россия признает иммунизацию в качестве глобального общественного блага

ООН, 13 апреля. /ТАСС/. Москва стремится обеспечить возможность получения всеми заинтересованными государствами вакцин российского производства от коронавируса. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин, выступая в понедельник с видеообращением на мероприятии Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС), посвященном финансированию развития.

"Как перед развитыми, так и перед развивающимися странами стоит задача по скорейшему преодолению негативных последствий вызванного пандемией кризиса и возвращению на траекторию устойчивого роста, - отметил он. - Важнейшим условием для этого является всеобщая вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции".

"Россия признает иммунизацию в качестве глобального общественного блага и стремится обеспечить возможность получения всеми заинтересованными государствами вакцин российского производства, включая успевшую зарекомендовать себя "Спутник V", по доступным ценам, а в ряде случаев - в качестве гуманитарного дара", - добавил Панкин.

Теги
РоссияПанкин, Александр АнатольевичПандемия COVID-19
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