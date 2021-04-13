В Канаде суточный прирост числа заражений коронавирусом впервые превысил 10 тыс.

За последние 24 часа в стране зафиксировано 10 859 случаев заражения, ранее этот показатель не превышал 9,2 тыс. Резкий рост заражений отмечается в Канаде последние две недели. На данный момент тестирование на коронавирус прошли 29 млн канадцев, выздоровели 970,8 тыс. человек. Всего подтверждено 23 356 летальных исходов.

В связи с этим ряд регионов еще больше ужесточил противовирусные меры. На прошлой неделе власти Монреаля и нескольких городов провинции Квебек продлили продолжительность комендантского часа, который теперь действует с 20:00 по местному времени, а не с 21:30. В провинции Онтарио до 6 мая жителям предписано покидать свои дома только по необходимости: исключения сделаны для поездок в магазин, на работу или в школу, а также для занятий спортом около дома и выгула собак. Кроме того, в понедельник было объявлено, что школы Онтарио переходят на режим удаленного обучения.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января прошлого года. С начала сентября того же года в стране началось резкое увеличение числа заразившихся, пик которого пришелся на первую декаду января этого года (более 9 тыс. случаев в сутки), а затем начался спад. Сейчас рост наблюдается в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек, Манитоба, Онтарио и Саскачеван, на которые приходится более 90% всех случаев инфицирования.

14 декабря прошлого года в Канаде началась вакцинация населения. На данный момент в стране доступны вакцины американских компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и британско-шведской AstraZeneca. Прививки сделали 7,4 млн человек (19,5% населения).