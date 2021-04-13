Резерв для ликвидации ЧС в Хабаровском крае пополнили более чем на 18 млн рублей

ХАБАРОВСК, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края увеличили резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе более чем на 18 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.

"Краевой резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в крае увеличен на сумму более 18 млн рублей. Он составляет 859,5 млн рублей", - сказали в комитете. Резерв пополнен электростанцией, оборудованием для пунктов временного размещения, шифером, электрокабелем и др. Ресурсы из резерва направляются в районы, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций, в том числе от пожаров и паводков.

В Хабаровском крае ежегодно отмечается сложная обстановка с лесными пожарами. Помимо этого, весной, летом и осенью в крае периодически происходят сильные паводки. Региональные власти ранее сообщали, что гидрологи прогнозируют подтопления более чем ста населенных пунктов в Хабаровском крае в 2021 году во время паводков. Весной в зону возможного подтопления могут попасть шесть населенных пунктов региона с населением 648 человек, а в период летне-осеннего дождевого паводка - 106 населенных пунктов с населением более 39 тыс. человек.

В весенние месяцы уровень воды поднимается также из-за ледовых заторов. По данным комитета, в зоне риска находятся реки Бикин, Уссури, Тумнин, Уда, а также Амур от села Нижнетамбовского до села Мариинского. Заторы при необходимости будут разрушать. По сведениям ГУ МЧС России по краю, обстановка в настоящее время осложнена в Вяземском и Бикинском районах, где в реках из-за заторов поднялся уровень воды. Там дежурят спасатели.

"Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в период прохождения паводкоопасного периода создана группировка сил и средств функциональных и территориальной подсистем РСЧС в количестве пяти тыс. человек личного состава, 1,5 тыс. единиц техники, более 170 плавсредств, 24 воздушных судов", - сказали в комитете. Навыки работы при ликвидации последствий паводков и наводнений, а также при угрозе и возникновении ЧС при природных пожарах отработали в регионе во время проведения комплексных тренировок.