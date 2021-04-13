Кубань в 2021 году рассчитывает вывести турпоток на допандемийный уровень

КРАСНОДАР, 13 апреля. /ТАСС/. Краснодарский край рассчитывает на восстановление туристического потока до уровня, который фиксировали в регионе до пандемии коронавируса. Как рассказал во вторник ТАСС председатель комитета краевого заксобрания по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Александр Джеус, в 2021 году регион может принять до 18 млн туристов.

"Заметен рост внимания к Краснодарскому краю. Это Туапсинский район, Большой Сочи, Геленджик, Анапа, побережье Азовского моря, - сказал собеседник агентства. - Если в прошлом году мы приняли чуть больше 12 млн человек, то в этом году, я думаю, мы выйдем на допандемическую норму - до 17-18 млн человек".

Джеус отметил, что регион располагает достаточным количеством средств размещения, чтобы принять всех туристов. "Наверно пока недостаточное количество отелей [категории] четыре-пять звезд, спрос постоянно растет. Но, в принципе, мы справляемся с этой задачей. Абсолютно уверен, что в этом году мы с этим справимся", - отметил собеседник.

Говоря о мерах безопасности, которые могут быть предприняты властями для снижения угрозы распространения коронавируса, председатель комитета в заксобрании края отметил, что существующих мер достаточно, новых ограничений власти вводить не планируют.

По словам Джеуса, власти предпринимают шаги для возвращения к прежнему уровню загруженности детских здравниц Краснодарского края, которые в прошлом году могли принимать детей только из регионов арктической зоны. На данный момент ограничение на прием детей из других регионов России снято. Максимальная загруженность детских учреждений в крае установлена на уровне 75%.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе был введен мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года.