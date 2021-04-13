"Ъ": в ГИБДД сообщили о незащищенности загружаемых фотографий машин при прохождении ТО

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Заместитель начальника ГИБДД РФ Николай Шеюхин считает, что загружаемые фотографии транспортного средства при прохождении обновленной процедуры техосмотра (ТО) не защищены и могут быть изменены мошенниками. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо Шеюхина Минтрансу РФ.

"Установленные требования к изображению транспортных средств не предусматривают защиту загружаемых фотоматериалов какими-либо техническими или программными средствами. Отсутствие защиты позволяет загружать модифицированные файлы с фотографическими изображениями, которые проходят форматно-логический контроль и полностью соответствуют требованиям приказа Минтранса № 97", - приводит издание текст письма.

В компании Infosecurity "Коммерсанту" отметили, что существует множество возможностей для загрузки измененных фотографий в систему - от редактирования фотографий до замены номеров на фото похожих автомобилей.

В МВД газете сообщили, что с 1 марта возбуждено более 100 дел в связи с нарушением требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств.

В Минтрансе на момент публикации материала "Коммерсанту" комментариев дано не было.

Единая система

МВД России с 1 марта ввело в эксплуатацию единую автоматизированную систему технического осмотра автомобилей. Как сообщили в ведомстве, оформление диагностических карт производится непосредственно в электронном виде в системе с обязательным фотографированием транспортного средства до и после ТО. Сама съемка должна проходить в пункте техосмотра или на передвижной диагностической линии. В систему также вносится информация о координатах места расположения автомобиля на момент ТО, о дате и времени начала и окончания проведения техосмотра.

Правила прохождения технического осмотра автомобилей в России меняются с 1 марта, но по-новому россияне начнут его проходить с 1 октября, так как срок действия диагностических карт продлен до этой даты.