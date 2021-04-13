У Невской мануфактуры в Петербурге было 25 основных арендаторов

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Здание Невской мануфактуры в Петербурге, где все еще тушат крупный пожар, арендовали 25 компаний, в том числе по производству мебели и резиновых лодок. Об этом ТАСС сообщили во вторник в экстренных службах.

Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге

"В здании осуществляли деятельность 25 основных арендаторов. Там было и производство мебели, и резиновых лодок, и полиграфии, там же хранились пластиковые и текстильные изделия. А теперь представьте горючую загрузку здания. Горели лаки, краски, резина, бумага, ДСП. Ко всему этому деревянные перекрытия и пустоты. Отсюда и такое стремительное распространение пожара по всем этажам шестиэтажного здания, и интенсивное пламя ", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что здание выгорело практически полностью на площади 10 тыс. кв. м, по всей площади рухнула кровля. Тушение пожара продолжается, создано 19 боевых участков.