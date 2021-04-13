В Петербурге 12 апреля стало самым теплым днем с начала года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Самым теплым днем в Санкт-Петербурге с начала календарного года стало 12 апреля, воздух прогрелся до 20 градусов. Об этом во вторник сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Минувший понедельник в Санкт-Петербурге стал самым теплым днем с начала года, температура воздуха составила +20 градусов, что всего на 0,1 градуса ниже суточного рекорда тепла", - написал Леус, добавив, что "достижение 135-летней давности устояло".

Во вторник погодная ситуация в городе будет определяться влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта. Местами ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха составит +12…+14 градусов, по Ленинградской области +10…+15 градусов. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный 4-9 м/с.