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Пандемия COVID-19
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Глава МИД Ирана поблагодарил Россию за помощь в обеспечении страны вакциной от ковида

Мохаммад Джавад Зариф выразил надежду, что в скором времени в стране запустят производство "Спутника V"

ТЕГЕРАН, 13 апреля. /ТАСС/. Тегеран благодарит Москву за помощь в обеспечении страны вакциной от коронавируса, в скором времени в Иране будет запущено совместное производство препарата "Спутник V". Об этом заявил во вторник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на пресс-конефренции после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Мы благодарим Россию за помощь в обеспечении вакциной Ирана. Надеемся, что скоро в исламской республике начнется производство вакцины "Спутник V", - сказал он.

Первая партия "Спутника V" прибыла в Тегеран 4 февраля, а 9 февраля в Иране началась бесплатная добровольная вакцинация населения от коронавируса с использованием российского препарата. 1 апреля в иранскую столицу прибыла уже пятая партия вакцины.

Теги
ИранРоссияЗариф, Мохаммад ДжавадПандемия COVID-19
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