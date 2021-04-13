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Уровень воды понизился в коттеджном поселке в Татарстане

Подтопления домов и придомовых участков нет

КАЗАНЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Уровень воды в коттеджном поселке в Лаишевском районе Татарстана, где подтопило придомовые территории, понижен. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

"В результате очистки трех пропускных труб (диаметром 700 мм и двух труб 1000 мм) и прокопки обводной траншеи шириной 1,5 м, глубиной 2 м для увеличения пропуска воды в районе въезда в поселок Тургай, по состоянию на 05:00 мск, уровень воды понизился, подтопления домов и придомовых участков нет", - говорится в сообщении.

Территорию поселка подтопило в результате засора водоотводных труб льдом, проходящим под мостом через реку Каипка. Ранее сообщалось, что подтопленными оказались 20 придомовых территорий.

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