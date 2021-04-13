Выездные бригады вакцинации от COVID-19 начнут работать в ТиНАО в Москве с 14 апреля

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Выездная вакцинация жителей Москвы против коронавируса начнется на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) с 14 апреля, сообщила во вторник пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

"В среду, 14 апреля, на территории Троицкого и Новомосковского административных округов начнется выездная вакцинация граждан против коронавируса. Прививочные бригады будут принимать жителей поселений в местных медицинских учреждениях амбулаторного звена", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с 14 по 18 апреля выездные бригады будут работать в Первомайском, Сосенском, Воскресенском, Новофедоровском, Шаповском, Краснопахорском, Кокошкино, Мосрентген, Вороновском поселениях и городе Троицк. С 21 по 25 апреля - в поселениях Сосенское, Первомайское, Новофедоровское, Михайловское-Ярцевское, Кленовское, Марушкинское, Роговское и Филимоновское, поселке Крекшино и городе Троицк.

"Через 21 день бригады вернутся для введения второго компонента. Вакцинация будет проводится без предварительной записи. По предварительной записи в ТиНАО можно сделать прививку в Троицкой городской больнице (филиал № 1, поселение Десеновское), поликлиническом отделении поселка Фабрики имени 1 Мая городской больницы "Кузнечики", а также в Щербинской городской больнице и городской больнице города Московский", - уточнили в пресс-службе.

В Москве бесплатно сделать прививку от коронавируса может любой желающий старше 18 лет в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады. Их график опубликован на официальном сайте мэра Москвы. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплачиваются только за услуги клиники, добавили в департаменте.