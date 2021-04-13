На сайте Госдумы появилась виртуальная экскурсия по зданию нижней палаты

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Онлайн-экскурсия по зданию нижней палаты парламента стала доступна для всех желающих на сайте Госдумы. Об этом сообщил во вторник спикер Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"До пандемии свыше 10 тыс. экскурсантов посещали Госдуму ежегодно. К сожалению, в 2020 году мы были вынуждены приостановить их доступ в здание. Если говорить о перспективах, скорее всего, ограничения на экскурсии будут отменяться в последнюю очередь. Понимая это, мы предлагаем всем воспользоваться виртуальной экскурсией, которая доступна с сегодняшнего дня на сайте Госдумы", - отметил Володин.

По его словам, у посетителей такой экскурсии появятся эксклюзивные возможности. Например, во время обычной экскурсии зал пленарных заседаний можно посмотреть только с балкона, а некоторые места в Госдуме недоступны вовсе. "Виртуально же вы сможете оказаться за трибуной в зале пленарных заседаний, посетить зал Совета, посмотреть книги на полках в кабинетах лидеров фракций, а также узнать много нового об истории Государственной думы", - подчеркнул Володин.

Ранее комитет Госдумы по контролю и регламенту утвердил решение о размещении на думском сайте виртуальной экскурсии по зданию нижней палаты парламента. Обращение с инициативой об организации такой экскурсии было направлено на имя главы комитета Ольги Савастьяновой руководителем аппарата Госдумы Игорем Дивейкиным. Экскурсии по зданию нижней палаты были приостановлены решением Совета Думы 16 марта 2020 года в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.