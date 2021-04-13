Две природоохранные зоны созданы на севере Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ, согласно которому территории памятников природы регионального значения "Лунский залив" и "Дагинские термальные источники" на севере Сахалина получили статус природоохранной зоны. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"В Ногликском районе создали две природоохранные зоны. Это призвано снизить неблагоприятное воздействие человека на природу", - рассказали в пресс-службе.

На острове за счет средств областного бюджета идет работа по двухэтапному благоустройству территории Дагинских термальных источников, которую планируется завершить до конца 2021 года. На эти цели было запланировано около 120 млн рублей.

Дагинские термальные источники площадью около 45 га расположены на северо-востоке Сахалина около поселка Горячие ключи Ногликского района, они делятся на северные и южные источники. Место уникально тем, что при помощи купаний в источниках лечат болезни суставов, невриты, радикулиты, остеохондрозы, а также кожные недуги и некоторые гинекологические заболевания. Эта природная зона является одним из самых популярных туристических мест на острове. Несмотря на это, уже на протяжении нескольких десятков лет Дагинские источники находятся в запущенном состоянии. Установленные ранее сооружения и пешеходные дорожки давно разрушились, а вода в купелях заилилась.

Лунский залив имеет площадь в 7,5 тыс. га, он расположен на северо-восточном побережье Сахалина в непосредственной близости от района освоения нефтяных месторождений на шельфе острова. На территории залива обитают охраняемые виды птиц и сахалинский таймень.