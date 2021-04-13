Онищенко считает, что авиасообщение с Турцией нужно остановить на все лето

"Закрыть надо на все лето, это моя [позиция]<...> У них медицины нет, все раздроблено, у них тяжелая ситуация [с заболеваемостью коронавирусом], инфраструктура разрушена", - заявил он ТАСС во вторник.

По мнению Онищенко, россияне сами, без введения ограничений свыше, должны отказываться от полетов в эту страну. "Зачем нам знать - закрыли не закрыли. Нам просто ехать туда не надо, и все. Давайте людей приучим своими мозгами работать, а не в зависимости от того, летают самолеты в Турцию или не летают", - сказал он.

"Иначе что получится: там наверняка люди наши есть, их сейчас оттуда вывозить надо будет, а мы сейчас бабахнем закрытием [авиасообщения], и все. Просто давайте убеждать людей [не ездить туда]", - заявил бывший главный санитарный врач РФ. Он добавил, что Турция в этой ситуации наживается за счет российских туристов.

По его словам, нужно сохранить полеты только для бизнеса, "потому что нужно экономику совместно поднимать, а не кормить нашими деньгами экономику Турции". Онищенко напомнил о членстве Турции в НАТО, непризнании ею Крыма как части России и о турецко-украинском соглашении о производстве корветов и ударных беспилотников для украинской армии. "Вот на наши деньги эти беспилотники там делаются. Наши люди, если они не хотят о своем здоровье думать, пусть хотя бы подумают о том, что их деньгами будет оплачено вот это все", - подчеркнул он.