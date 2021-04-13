В Москве начали вакцинацию от коронавируса на дому

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Жители Москвы, которые испытывают трудности в самостоятельном передвижении, теперь могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы постоянно расширяем возможности для вакцинации от коронавируса в городе. С сегодняшнего дня экспериментально мы начинаем вакцинацию жителей на дому. В первую очередь это коснется тех людей, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении. Таких жителей в Москве порядка 120 тыс.", - сказала Ракова.

По ее словам, все они являются подопечными соцработников, которые кроме помощи маломобильным москвичам на дому с начала марта начали поквартирные обходы пенсионеров, чтобы проинформировать о возможностях вакцинации в столице. Всего для вакцинации на дому сформировано 66 бригад во всех административных округах столицы. В бригаду вошли квалифицированные врачи и медсестры из городских поликлиник департамента здравоохранения Москвы.

Каждая бригада оснащена средствами индивидуальной защиты и оборудованием, позволяющим перевозить вакцину без нарушений условий к транспортировке - специальным фармацевтическим термоконтейнером, сохраняющим температуру внутри не выше -18 градусов.

"Специально подавать заявку для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции на дому не требуется. Всю необходимую информацию о маломобильных гражданах, состоящих на надомном обслуживании, в поликлиники передадут органы социальной защиты населения", - добавила Ракова.