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В Москве начали вакцинацию от коронавируса на дому

Заммэра столицы Анастасия Ракова отметила, что в первую очередь это коснется маломобильных граждан, а также тех, кто получает социальное обслуживание на дому
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Жители Москвы, которые испытывают трудности в самостоятельном передвижении, теперь могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Мы постоянно расширяем возможности для вакцинации от коронавируса в городе. С сегодняшнего дня экспериментально мы начинаем вакцинацию жителей на дому. В первую очередь это коснется тех людей, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении. Таких жителей в Москве порядка 120 тыс.", - сказала Ракова.

По ее словам, все они являются подопечными соцработников, которые кроме помощи маломобильным москвичам на дому с начала марта начали поквартирные обходы пенсионеров, чтобы проинформировать о возможностях вакцинации в столице. Всего для вакцинации на дому сформировано 66 бригад во всех административных округах столицы. В бригаду вошли квалифицированные врачи и медсестры из городских поликлиник департамента здравоохранения Москвы.

Каждая бригада оснащена средствами индивидуальной защиты и оборудованием, позволяющим перевозить вакцину без нарушений условий к транспортировке - специальным фармацевтическим термоконтейнером, сохраняющим температуру внутри не выше -18 градусов.

"Специально подавать заявку для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции на дому не требуется. Всю необходимую информацию о маломобильных гражданах, состоящих на надомном обслуживании, в поликлиники передадут органы социальной защиты населения", - добавила Ракова.

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