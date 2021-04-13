Порог заболеваемости ОРВИ превышен в трех субъектах России

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышен в трех регионах России. Об этом во вторник сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"В Российской Федерации на 14 неделе 2021 года недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) по совокупному населению превышен в трех субъектах", - говорится в сообщении.
Среди детей от трех до шести лет эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в одном субъекте, от семи до 14 лет - в четырех, а среди лиц старше 15 лет - в 18 регионах. Кроме того, в России зафиксированы единичные случаи заражения вирусом гриппа В.