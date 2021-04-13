Порог заболеваемости ОРВИ превышен в трех субъектах России

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышен в трех регионах России. Об этом во вторник сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию

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"В Российской Федерации на 14 неделе 2021 года недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) по совокупному населению превышен в трех субъектах", - говорится в сообщении.

Среди детей от трех до шести лет эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в одном субъекте, от семи до 14 лет - в четырех, а среди лиц старше 15 лет - в 18 регионах. Кроме того, в России зафиксированы единичные случаи заражения вирусом гриппа В.