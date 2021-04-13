{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Порог заболеваемости ОРВИ превышен в трех субъектах России

Также в стране зафиксировали единичные случаи заражения вирусом гриппа В

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышен в трех регионах России. Об этом во вторник сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Спецпроект на тему
Заразен и очень опасен Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Заразен и очень опасен

"В Российской Федерации на 14 неделе 2021 года недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) по совокупному населению превышен в трех субъектах", - говорится в сообщении.

Среди детей от трех до шести лет эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в одном субъекте, от семи до 14 лет - в четырех, а среди лиц старше 15 лет - в 18 регионах. Кроме того, в России зафиксированы единичные случаи заражения вирусом гриппа В.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Что нужно делать, если вы получили положительный результат теста на COVID-19; самое важное о вакцинации; подборки фильмов, подкастов, сериалов и книг на время самоизоляции; истории о врачах, пациентах и том, как пандемия повлияла на нашу жизнь
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Читать полностью