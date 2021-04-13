Погибшего и пострадавших на тушении мануфактуры в Петербурге пожарных представят к награде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Погибшего сотрудника МЧС и его пострадавших коллег при тушении возгорания в Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге представят к наградам, сообщил журналистам представитель городского главка МЧС Андрей Литовка.

Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге

"Вчера на встрече с губернатором [Петербурга] было принято решение ходатайствовать о награждении погибшего и пострадавших правительственными наградами", - сказал он.

Он также отметил, что состояние двух пострадавших сотрудников МЧС остается тяжелым. "Находятся в лечебном учреждении, состояние тяжелое, находятся под [искусственной] вентиляцией легких", - отметил Литовка.

Пожар на Невской мануфактуре начался в понедельник днем. В 22:22 мск его удалось локализовать на общей площади 10 тыс. кв. м, сейчас происходит тление на площади 500 кв. м. При тушении пожара погиб один пожарный, еще трое пострадали.

По факту пожара СК возбудил два уголовных дела, задержаны директор мануфактуры и его заместитель. Прокуратура Петербурга также начала проверку по факту инцидента.