В России выявили 8 173 случая заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 28 сентября

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 173, это минимум с 28 сентября. Общее количество инфицированных увеличилось до 4 657 883, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,18%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,01%), Республике Алтай, Сахалинской области, Еврейской АО (0,02%).

В частности, за сутки был выявлен 701 случай заражения в Санкт-Петербурге, 533 - в Московской области, 236 - в Ростовской области, 201 - в Нижегородской области, 194 - в Самарской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 272 506 человек.

Число умерших и выздоровевших

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 611. Всего уже выздоровели 4 281 776 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,9% от общего числа заразившихся.

За сутки выписаны по выздоровлению 1 194 пациента в Санкт-Петербурге, 567 - в Московской области, 250 - в Нижегородской области, 213 - в Самарской области, 210 - в Воронежской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 338 против 277 днем ранее. Всего от инфекции умер 103 601 пациент. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,22%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 30 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 16 - в Свердловской области, 13 - в Московской области, по 12 - в Красноярском и Краснодарским краях, 11 - в Алтайском крае.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 782, до 1 051 931. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,18%. Днем ранее было выявлено 1 833 случая.

За сутки в Москве зарегистрировали 58 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 17 360.

Также за сутки в Москве выписаны по выздоровлению 1 694 пациента. За все время выздоровели 963 086 человек. В настоящее время в столице болеют 71 485 человек.