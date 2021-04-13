Детские лагеря Крыма смогут принимать школьников из других регионов с 27 мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Детским лагерям Крыма разрешено принимать отдыхающих из других регионов страны с 27 мая при условии, что будут соблюдаться санитарные меры, а дети перед заездом пройдут тест на коронавирус, говорится в опубликованном во вторник указе главы региона Сергея Аксенова.

"Организациям, включенным в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым, осуществлять бронирование мест, прием и размещение потребителей соответствующих услуг с 27 мая 2021 года с учетом эпидемиологической ситуации на территории Республики Крым и при условии неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в документе.

Отмечается, что при этом лагерь должен быть заполнен не более, чем на 75%. Дети и сопровождающие их лица должны предоставить результаты тестирования на коронавирус, полученные не более чем за 72 часа до заезда в лагерь.

Кроме того, в документе оговаривается, что детские спортивные команды в апреле и мае могут выехать в другие регионы на ряд соревнований.

С 1 марта в Крыму отменили большую часть ограничений для бизнеса, разрешены выставки и банкеты. Под запретом находятся массовые мероприятия, заполнение кинотеатров и театров допускается на 75%, кафе и ресторанов - на 50%, сохраняются масочный режим и социальное дистанцирование.